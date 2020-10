Höchstwert: 2317 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Am Vortag waren „nur“ 1163 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden - ein nach zuvor rund 1500 neuen Fällen pro Tag vergleichsweise niedriger Wert. Wien und Niederösterreich meldeten nach und verzeichneten nun mit 828 bzw. 411 Neuinfektionen binnen 24 Stunden (Stand Samstag 9.30 Uhr) neue Höchstwerte. Auch in Salzburg, wo seit Mitternacht strengere Maßnahmen gelten - so ist die Gemeinde Kuchl im Tennengau unter Quarantäne -, wurde mit 336 Neuinfektionen ein Rekordwert gemessen.