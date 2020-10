1163 neue Fälle - die meisten in Oberösterreich

In Oberösterreich wurden 238 neue Corona-Fälle in 24 Stunden verzeichnet. In Wien waren es 230, in Tirol 206, in Salzburg 165 und in der Steiermark 145. Zweistellig fiel die Zahl der Neuinfektionen in den übrigen Bundesländern aus: In Vorarlberg waren es 76, in Niederösterreich 53 und in Kärnten und im Burgenland je 25.