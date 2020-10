Köln: Auger-Aliassime gegen Albot im Livestream

Ohne Zweifel gehört dem baumlangen Riesentalent bereits die nahe Zukunft. Bisher erreichte der junge Kanadier aus Montreal vier ATP-Finals, die er noch sämtlich verlor. Aber ein Erfolg wird so lange nicht mehr auf sich warten lassen. Vielleicht schon in Köln mit der Unbeschwertheit und dem Selbstvertrauen eines Außenseiters in der Pole Position. Am Freitag wartet nun einmal Albot.