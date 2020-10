Bären auf der ganzen Welt brauchen unsere Hilfe

Auch in Vietnam leiden zahlreiche Bären

Etwa 400 Kragen- und Malaienbären vegetieren in Vietnam unter grausamsten Haltungsbedingungen vor sich hin. Meist als Jungtiere in der Wildnis eingefangen, fristen sie in den sogenannten Gallen-Farmen ein trauriges Dasein zu nur einem Zweck: In regelmäßigen Abständen wird ihnen Gallensaft abgezapft, um diesen für die Traditionelle Chinesische Medizin zu verarbeiten - er soll etwa gegen blaue Flecken oder Leberbeschwerden helfen und bringt viel Geld ein. Doch an dieser Tradition klebt Blut...