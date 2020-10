Corona-Alarm in Tiroler Therme und Schwimmbad

Personen, die am 11. Oktober zwischen 15 und 19 Uhr in der Erlebnistherme Zillertal in Fügen waren, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Dasselbe trifft auch auf jene Personen zu, die sich am 10. Oktober zwischen 15 und 17.30 Uhr im Saunabereich im Telfer Bad aufgehalten haben.