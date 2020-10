KW 42 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

I Don‘t Know How But They Found Me - Razzmatazz

Es irgendwie allen recht zu machen ist in der heutigen Musikwelt einfacher denn je. Die Hörgewohnheiten der jungen Menschen sind so mannigfaltig, dass eben die Qualität zählt und nicht mehr das Genre per se. Wie sinnlos Genres sind, beweist etwa dieses neue Projekt von Multi-Instrumentalist Dallon Weekes, den man in erster Linie von der Emo-Star-Band Panic! At The Disco kennt. Über Sinn und Praktikabilität des meist auf „iDKHOW“ abgekürzten Bandnamen kann man breitflächig diskutieren, mit seinem eklektischen Pop trifft er am Debüt „Razzmatazz“ den Zeitgeist mitten ins Herz. Hier huldigt er den ach so trendigen 80ern so schön, dass es eine Freude ist. Manchmal würzt sich der Mainstream-Pop samt Indie-Appeal mit Arctic Monkeys-Anleihen, „Clusterhug“ kokettiert mit einem Musical, auf „From The Gallows“ versucht das Duo (samt Drummer Ryan Seaman) sogar den allmächtigen Queen zu huldigen. Manchmal rückt der Sound etwas zu sehr ins Nintendo-hafte, aber Spaß macht es allemal. 7,5/10 Kronen