Mutter wollte Sohn in Auto verbrennen - Einweisung

Was treibt eine Mutter dazu, ihr eigenes Kind bei lebendigem Leib verbrennen zu wollen? Im März dieses Jahres hat eine 74-Jährige in ihrem Auto Benzin verschüttet und es angezündet. Ihr Sohn (36) überlebte nur, weil er noch nicht angeschnallt war. Laut Gutachter leidet die Grazerin an einer wahnhaften Störung.