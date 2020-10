Keine Lösung für Präsenzdienst und Hacklerpension

Unglauben, Zorn, Betroffenheit - viele Reaktionen haben uns nach unserem Bericht über die Hacklerregelung neu und die Nichtanrechnung des Präsenzdienstes erreicht. Fakt ist: Wer ohne Abschläge in die vorzeitige Alterspension gehen will, müsste acht Monate länger arbeiten. Wenn er das kann. Denn Änderung ist derzeit keine in Sicht!