Köln im Livestream: Kommt nächster Harris-Streich?

Lloyd Harris, der sich in der ersten Runde gegen Kyle Edmund durchsetzte (7:5, 7:6), ist in Cape Town geboren. Der 23-Jährige steht derzeit auf Platz 92 der Weltrangliste. Wir sahen ihn auch bei den French Open, wo er in der ersten Runde den Australier Popyrin in drei Sätzen erledigte. In der zweiten Runde war dann allerdings Schluss, der Italiener Matteo Berrettini schlug ihn 6:4, 4.6, 6:2, 6:3.