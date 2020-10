Köln LIVE: Auftritt von Tennis-Showman Kyle Edmund

Derzeit glänzt er weniger, bei den US Open schlug er in der ersten Runde den Kasachen Alexander Bublik, flog dann aber gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus dem Turnier. Obwohl er sogar gegen den Serben einen Satz gewinnen konnte (7:6, 3:6, 4:6, 3:6). Bein den French Open war er nicht dabei, sein letztes Turnier spielte er in Rom, wo er gegen den Italiener Marco Cecchinato bereits in der ersten Runde ausschied (6:3, 6:7, 2:6).