Herzogin Kate begeistert mit ihrem Business-Outfit

Wow! So hat man Herzogin Kate noch nicht gesehen. In einem schwarzen Anzug von Alexander McQueen hat die Ehefrau von Prinz William in London den Gewinner des Foto-Wettbewerbes „Wildlife Photographer of the Year“ bekannt gegeben. Die dreifache Mutter wirkte tough, Business-like und absolut elegant zugleich in dem schmal geschnittenen Power-Hosenanzug mit tailliertem Blazer mit Satin-Revers.