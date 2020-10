Zverev: Das will er sich von Thiem abschauen!

Thiem ist nicht nur um ein paar Jahre älter, sondern auch in dieser Zeitspanne gereift und mental gestählt. Die Niederlage des Österreichers in Paris zeigt, dass mentale Stärke nicht immer zum Erfolg führt, wohl aber ein verlässlicher Wegweiser ist. Zverev muss gerade hier bedeutend zulegen, darf und will sich einiges von Thiem abschauen. Zu häufig ist das Spiel des Deutschen in einem Match wie im gesamten Tennisjahr zu wechselhaft und inkonstant.