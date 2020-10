Zwei Anträge: Schnellere Tests, einheitliche Linie

In ihrem ersten Antrag betonen die Neos, dass Schulen und Kindergärten im Testbetrieb durch eine „Fast Lane“ vorrangig behandelt werden und dass Testergebnisse spätestens binnen 24 Stunden vorliegen müssen. „Das Ministerium hat bereits angekündigt, die ,Fast-Lane’ für Coronatests in Wiener Schulen einzurichten. Schnellere Tests sowie klare Ansprechpartner und Regeln ermöglichen eine sofortige Kontaktanalyse und bringen somit Sicherheit. Was an Wiens Schulen geht, muss auch in Tirol möglich sein“, betont Neos-Klubchef Dominik Oberhofer.