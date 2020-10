Kanye West will mit Gebeten die USA retten

Kanyes wirre Wahlkampfrede sorgte für Schlagzeilen

Seit Juli sorgt Kanye West mit seinem wirren Wahlkampf für Schlagzeilen. Bei seiner ersten Rede bei einer Wahlkampfveranstaltung brach der Kardashian-Gatte in Tränen auf, als er verriet, er habe fast seine erste Tochter North getötet und seine Frau nur im letzten Moment davon abhalten können, eine Pille zur Abtreibung zu schlucken. Gerüchte um eine bipolare Störung Wests, der sich nach diesem Auftritt in einem Bunker in seiner Ranch in Wyoming verschanzt hatte, um sich angeblich vor Kim Kardashian zu verstecken, machten daraufhin die Runde.