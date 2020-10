Innsbruck: Mehr als 60 Infizierte in Wohnheimen

Tirolweit knapp 80 Fälle in Pflegeeinrichtungen

Drei Senioren aus dem Wohnheim Saggen müssen in der Klinik Innsbruck behandelt werden. Der Hauptteil der positiv Gestesteten ist symptomfrei oder leidet an leichten grippeähnlichen Symptomen. Tirolweit sind aktuell insgesamt 38 Senioren sowie 40 Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen positiv. In Spitalsbehandlung befinden sich derzeit vier Senioren.