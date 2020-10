„Wettcafé-Glückspilz“ wurde kurz darauf ausgeraubt

Anzeige auf freiem Fuß

Ein Zeuge (43) des Vorfalles hielt die beiden Verdächtigen in der Nähe des Tatortes an und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die Geldbörse samt Inhalt des 31-Jährigen sowie ein Messer sicher. Nach erfolgter Einvernahme aller Beteiligten ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben eine Anzeige auf freiem Fuß an.