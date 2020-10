Seuchenexperte: „In Trump-Werbung falsch zitiert“

Er habe in seiner Funktion in den fast fünf vergangenen Jahrzehnten noch nie einen Kandidaten öffentlich unterstützt, betonte der Seuchenexperte. In dem umstrittenen Wahlkampf-Video lobt Fauci Trumps Vorgehen in der Corona-Krise. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mehr tun könnte“, sagte Fauci in dem 30-sekündigen Spot. Die Bemerkung stammt aus einem Interview im März, in dem der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), die breiteren Bemühungen zur Eindämmung des Virus - unter anderem durch die Corona-Task-Force - erörterte.