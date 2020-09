Immunologe Fauci hofft auf Normalität Ende 2021

Der renommierte Immunologe Anthony Fauci erwartet für die USA eine Rückkehr zu normalen Lebensumständen erst Ende 2021 - selbst wenn es bereits in wenigen Monaten eine Coronavirus-Impfung geben sollte. So lange dürfte es dauern, bis genug Menschen für einen „Schutzschirm der Immunität“ geimpft sind, sagte Fauci am Freitag zur Begründung.