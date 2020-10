Fragen zum Islam an Integrations-Landesrat

Transparenz zu Koranschulen

Zweite Stoßrichtung der ÖVP sind (auch von Kaineders Vorgänger Rudi Anschober) mehrmals angekündigte Transparenzinitiativen darüber, was in Koranschulen tatsächlich gelehrt wird. Es müsse sichergestellt werden, dass Koranschulen und Koranunterricht „nicht die Stärkung von Parallelgesellschaften oder die Verbreitung des politischen Islam in Oberösterreich befördern“, bekräftigt Hattmannsdorfer. Er will wissen, wie das Integrationsressort das sicherstellen will.