Biker (28) nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Der Motorradfahrer war in einer aus vier Personen bestehende Gruppe auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) in Richtung Leutschach unterwegs. Im Ortsgebiet Kranach überholte er in einer leichten Linkskurve den vor ihm fahrenden Biker. Dabei kam er - laut Polizei vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit - rechts von der Fahrbahn ab und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die B69 war am Nachmittag eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.