Was ist Trading?

Mit dem Internet kam das Geschäftsmodell

Trading ist ein Produkt des Digitalzeitalters, denn erst die Digitalisierung mit ihrer Vielzahl an neuen Möglichkeiten machte diese Handelsform möglich. Schließlich fordert sie den Tradern einiges ab. Diese müssen fortlaufend über Myriaden an einzelnen Börsenverläufen informiert sein und über geeignete Tools verfügen, um sich an den Transaktionen beteiligen zu können. Angesichts der Komplexität der Geschäfte verfügen solche Trading-Tools über eine Reihe nützlicher Funktionen, um dem Trader den Aktienhandel so leicht wie möglich zu machen.