Laute Kritik von privaten Firmen an GemNova

Nicht alle haben Freude

Doch so erfreulich für Schöpf und GemNova-Geschäftsführer Alois Rathgeb diese Entwicklung ist, so unerfreulich ist sie für so manchen Unternehmer. Denn von der ursprünglichen und nachvollziehbaren Gründungsidee einer Einkaufsgenossenschaft in einigen Bereichen ist man zehn Jahre später meilenweit entfernt. Die GemNova ist nun multiaktiv. So bietet sie z.B. auch Deutschkurse an und hat sogar eine Initiative für Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen.