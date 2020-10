Lebensgefahr nach „Scherz“

War es ein lebensgefährlicher Jux oder doch sogar böse Absicht? Diese Frage stellen sich aktuell Ermittler im Bezirk Waidhofen an der Thaya. In der Nacht auf Montag wurden nämlich die Radschrauben an einem Pkw in Dietmanns teilweise entfernt, die Täter blieben unerkannt. Der Besitzer hatte jedenfalls Glück und bemerkte die unfassbare Tat vor der nächsten Ausfahrt. An den Stammtischen der Region erzählt man sich, es soll derartige Fälle schon des öfteren gegeben haben. Fakt ist jedoch, bei der Polizei liegt eben nur eine Anzeige vor. „Wir ersuchen die Bürger wieder um Mithilfe. Diese Aktionen sind ganz sicher kein Kavaliersdelikt. Das kann auch böse enden“, erklärt ein erfahrener Beamter im „Krone“-Gespräch.