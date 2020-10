Polizeieinsatz bei St. Pöltner Corona-Teststation

In doppelter Weise dramatisch war die Zahl der Neuinfektionen am Mittwoch für die Behörden. Denn mit 173 neuen Fällen blieb NÖ auf erschreckend hohem Niveau, zudem ist auch die gefährdetste Gruppe aktuell immer häufiger betroffen. Aus insgesamt sechs Betreuungseinrichtungen wurden - wie berichtet - am Mittwoch positive Tests vermeldet! Bei einer Teststation kam es zudem zu einem Polizeieinsatz.