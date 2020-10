Campus02 und Wifi in Graz mit hoher Nachfrage

Viel in digitale Ausbildung investiert

Zusätzlich wurde beim Campus02 auch in Equipment für Forschung und Lehre, aber auch in die digitale Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert. Rund 120.000 Euro wurden in den letzten Monaten für mobile Geräte, den Umbau für die geteilte Lehre - etwa für Computer mit Videoausgängen, Weitwinkel-Webcams, Ansteckmikrofone, Laser, Beamer - sowie für die Vorbereitung der Festnetztelefonie in Microsoft Teams aufgebracht. Damit wolle man aus der Krise gestärkt herausgehen, denn der Online-Anteil werde wohl auch in Zukunft bleiben. Ziel sei eine sinnvolle Kombination aus Präsenz- und Online-Einheiten.