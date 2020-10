Wien verliert Corona-Kontrolle

Wien verliert die Corona-Kontrolle: Mehr als 1000 Infizierte in 24 Stunden wurden Mittwoch für Österreich gemeldet, fast die Hälfte davon in Wien. Und in der Bundeshauptstadt scheint Corona den Behörden endgültig zu entgleiten. Denn das vielgerühmte Contact Tracing, das Nachverfolgen von Kontakten der Infizierten, gelingt hier immer schlechter. Von den aktuell in Wien 2344 Infizierten wurden gerade einmal 17,2 Prozent erfolgreich nachverfolgt. In anderen Bundesländern - allerdings bei teils viel weniger Fällen - gelingt das hingegen mit Quoten zwischen 56 und 80 Prozent. Wenn Wien die Kontrolle über die Virus-Ausbreitung verliert - dann mag man sich die weitere Entwicklung in der Großstadt gar nicht ausmalen.