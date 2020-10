Startschuss für neues Polizei-Sicherheitszentrum

Bollwerk der Sicherheit

Zusätzlich werden Teile der IT- und Kommunikationsabteilungen des Innenministeriums am Standort integriert. Ein uneinnehmbares Bollwerk der Sicherheit also? Nicht ganz. In der Kapuzinergasse soll neben einem freundlichen Eingang auch ein Aufenthaltsbereich entstehen. „So offen wie möglich, so abgeriegelt wie nötig“, sagte Hans-Peter Weiss, Chef der Errichtergesellschaft ARE.