Casinos-Chefin nach SMS-Paukenschlag angezählt

Nach dem neuen Paukenschlag bei den Casinos Austria droht der Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner weiteres Ungemach: Die NEOS zeigten die Casinos-Chefin nach den am Mittwoch bekannt gewordenen Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen des Verdachts der Falschaussage an - und zwar wegen ihres Auftritts im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Wie NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper betont, müssten Falschaussagen im U-Ausschuss „endlich Konsequenzen“ haben. Die fordert auch die SPÖ und will wie die FPÖ die Ablöse Glatz-Kremsners sehen.