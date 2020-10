Covid: Mit aller Kraft Jobs sichern

Zusätzlich dazu wären niedrige Infektionszahlen aber auch ein wirksamer Schutz für die Entwicklung unserer Wirtschaft. Denn steigt die Zahl im Schnitt auf über 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner, fahren andere Länder Schutzmaßnahmen hoch - was vor allem die exportorientierte Wirtschaft Niederösterreichs nachhaltig trifft. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl brachte es dieser Tage in einem Gespräch in der „Krone“-Redaktion in St. Pölten auf den Punkt: „Zuerst muss die Wirtschaft funktionieren und die Arbeitsplätze absichern. Dann können sich Kultur, Sport und Freizeit entwickeln.“