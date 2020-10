PSG holt Rafinha von FC Barcelona

Paris Saint-Germain hat kurz vor Transferschluss den Brasilianer Rafinha verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kam ablösefrei vom FC Barcelona und erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2023, teilte der französische Fußballmeister in der Nacht auf Dienstag mit. Der 27-jährige Rafinha war von Barcelona zuletzt an Celta de Vigo sowie an Inter Mailand ausgeliehen. Bei den Katalanen konnte er sich keinen Stammplatz erarbeiten.