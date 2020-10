„Schaudamm“ zeigt, was dem Inntal bevorsteht

„Nutzen längst klar“

„Dass Hochgebirgsspeicher die Wasserabflüsse in den Inn verringern, stand schon 2005 in einer Studie und 2014 im Wasserwirtschaftlichen Rahmenplan der Tiwag“, betont Auer nach vielen Recherchen. Weiterer Effekt: die Chance auf klimafreundliche und erneuerbare Wasserkraft, die stets propagiert werde. Die vom Land in Auftrag gegebene und viel diskutierte Studie Blöschl sah wenig Sinn im alpinen Wasserrückhalt, dies liegt für Auer an verfehlten Vorgaben.