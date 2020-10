Kätzchen lag allein in Wiese

Wie jeden Tag unternahm Elfi Handl auch am Sonntag mit ihrem Jack Russell Terrier „Billy“ einen Spaziergang in Zelking-Matzleinsdorf. In einer Wiese bei einem Parkplatz nahe der A1 vernahm sie klägliches Miauen, hielt Nachschau - und entdeckte ein verlassenes Kätzchen. Handl brachte das Fellknäuel zur Untersuchung zu Tierärztin Jasmin Raubek, dann „adoptierte“ sie spontan das vier Wochen alte Katzenjunge.