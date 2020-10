Er bringt 3000 Mahlzeiten täglich auf den Tisch

Und: 400 Euro kostet ein Spitalstag pro Patient - lediglich ein Prozent, also vier Euro, darf dabei auf alle drei Mahlzeiten am Tag entfallen. „Schwierig, aber es geht. Sogar unter Berücksichtigung dessen, dass wir den regionalen Anteil an den Produkten in den letzten Jahren ordentlich steigern konnten.“ Vier Tage dauert die Vorbereitung. „Jeder Patient kreuzt an, was er gerne hätte, die Mitarbeiter leiten das an unsere Küche weiter. Danach planen und bestellen wir über ein spezielles Computerprogramm.“