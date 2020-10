Sorge nach Hangrutschung

Bezirkshauptmann Markus Sauer und weitere Anrainer am Fuße des Schlossbergs hatten großes Glück: Eine Mure verfehlte nur knapp ihre Häuser. Doch seitdem leben einige der Bewohner in Angst: Für sie ist die Hangrutschung nämlich „hausgemacht“. „Der Wald am Hang, der sich in Gemeindebesitz befindet, wurde vor zwei Jahren geschlägert. Die Folgen befürchteten nicht wenige – und wie man jetzt sieht, war die Sorge mehr als berechtigt“, schildert ein Anrainer im Gespräch mit der „Krone“.