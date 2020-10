„Gesundheitstelefon kann Arzt nicht ersetzen“

Die Verunsicherung steigt, das Unverständnis auch - immer öfter werden kranke Steirer von ihren Hausärzten an die Hotline 1450 verwiesen (wir haben berichtet). Die FPÖ hat das Thema in den Landtag gebracht und nimmt dabei einmal mehr Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) in die Pflicht.