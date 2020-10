Kindergarten-Helferin positiv auf Corona getestet

Wie am Freitagabend vom Landespressedienst Kärnten bestätigt wurde, ist neben einer Kindergärtnerin aus Globasnitz nun auch eine Kindergarten-Helferin in Gallizien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Contact Tracing läuft bereits. Sämtliche Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden in den nächsten Tagen ebenfalls einem Test unterzogen.