Falscher Chef legt Mitarbeiterin rein

Opfer eines hinterlistigen Telefon-Betrügers wurde eine Angestellte einer Tankstelle in St. Pölten. Der Kriminelle erfragte zunächst die Nummer ihres Chefs. Dann rief er die Frau wieder an – mithilfe technischer Tricks tauchte nun aber der Name ihres Vorgesetzten am Display auf. Und dem gehorchte die Mitarbeiterin.