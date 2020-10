Robert Plant: Solo-Œuvre der Led-Zeppelin-Legende

Keine verpasste Chance

Natürlich dürfen auch ein paar neue Schmankerl nicht fehlen, man will das Produkt schließlich doch verkaufstauglich bewerben. Bislang unveröffentlicht war „Nothing Takes The Place Of You“, das für den 2013er-Film „Winter In The Blood“ aufgenommen wurde. „Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1)“ wird auf dem bald erscheinenden Album „Band Of Joy Volume 2“ zu finden sein und ein geheimes Highlight ist das im Duett mit Patty Griffin eingesungene „Too Much Alike“ von Charley Feathers. Auf „Digging Deep: Subterranea“ spannt Plant geschickt den Bogen von den anfänglichen Irrungen seiner frühen Solokarriere zur kompositorischen Beständigkeit in der Gegenwart, die ihm über die letzten Jahre endgültig die Selbstsicherheit garantierten, das Kapitel Led Zeppelin wohl für immer und ewig ad acta legen zu können, ohne über verpasste Chancen nachgrübeln zu müssen. Ein solcher innerer Frieden ist nur wenigen Musikern vergönnt.