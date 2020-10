Hundedame „Ari“ von Asfinag-Mitarbeitern gerettet

Immer wieder verirren sich Tiere auf die Autobahn. Oder auf eine Schnellstraße - so wie die Hundedame „Ari“ vor genau einem Jahr in der Steiermark. Sie zu retten ist für die Asfinag eine Herzensangelegenheit. Seit Jahresbeginn 2019 gab es 68 erfolgreiche Tierrettungs-Einsätze. So konnten unter anderem 32 entlaufene Hunde wieder eingefangen und 14 Entenfamilien in Sicherheit gebracht werden. Aber auch Schwäne, Rehe, Igel, Katzen und Pferde brauchen bisweilen Hilfe.