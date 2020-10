Partnerschaft von Stihl mit SOS Kinderdorf

Stihl Tirol, Gartengeräte-Hersteller aus Langkampfen, setzt auch in diesem Jahr seine langjährige Sponsor-Partnerschaft mit SOS-Kinderdorf fort. In den Vorjahren wurden internationale Projekte unterstützt, 2020 hat sich Stihl für ein Engagement beim weltweit ersten Kinderdorf in Imst entschieden.