Corey Taylor: Mit Anlauf durch die Rockgeschichte

„But what does Corey Taylor think?“ Die Meinung des Slipknot-Frontmannes gehört in den Alltag wie das Amen zum Gebet. Auch wenn die scherzhaft gemeinte Eingangsfrage schon einen meterlangen Rauschebart hat, die Ursache dafür hat sich der umtriebige Amerikaner bekanntlich selbst zuzuschreiben. Kein Thema bleibt unberührt und in zahlreichen Interviews, Podcasts, Fernsehauftritten und Eigenpostings verzichtet Taylor nicht darauf, seinen Senf dazuzugeben. Das tat er mittlerweile auch schon mehrfach in Buchform, wenn auch mit bescheidenem Niveau und harscher Aussprache. Das „Frei Schnauze“-Prinzip mag so manchen verärgern und allzu inflationär daherkommen, in einer immer glattgebügelteren Welt der Political Correctness und des vorauseilenden Gehorsams ist Taylors verbale Offensivkraft ein gern gesehener Segen, den man auch bei gegenteiliger Meinung akzeptieren kann.