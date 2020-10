Startschuss in Wien: Ein Blick in die „Impfbim“

Startschuss für die groß angelegte Gratis-Grippeimpfaktion der Stadt Wien am Donnerstag: Der Andrang auf die Impfung ist sehr groß, so der Tenor beim Kick-off mit Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) am Vormittag am Karlsplatz. Rund 42.000 Wienerinnen und Wiener haben sich dafür angemeldet. Demnächst werden weitere Termine für November freigeschaltet, später jene für Dezember.