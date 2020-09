Erneuter Wechsel im Rektorat der Uni Salzburg

Nach drei Monaten im Amt hat heute, Mittwoch, Martin Auer, Vizerektor für Infrastruktur und Digitalisierung an der Universität Salzburg, sein Amt zurückgelegt. Er teilte seinen Schritt in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter der Universität mit. Über die Gründe sei Stillschweigen vereinbart worden, heißt es in dem Schreiben.