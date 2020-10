Stolz sein auf die steirische Volkskultur

Herr Landesrat, das Aufsteirern geht ja erstmals als TV-Show über die Bühne. Was sagen Sie dazu?

Ich bin froh und dankbar, dass es dieses Format gibt. Nach vielen Video-Konferenzen, die wir schon in der Phase des sogenannten Lockdowns mit den Veranstaltern begonnen haben, wurde klar, dass es in diesem Ausnahmejahr undenkbar ist, dass sich zigtausende Menschen auf engstem Raum in der Grazer Innenstadt bewegen können. Genauso klar war aber, dass es nicht in Frage kommt, das Aufsteirern einfach abzusagen. Was die Veranstalter – die Ivents-Agentur – mit dieser TV-Show in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat, ist unglaublich und beeindruckend!