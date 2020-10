Maria Wörth: Grünes Licht für Bau der Luxusklinik

Der 82-jährige Hannes Androsch ist das Mastermind hinter der berühmten Vivamayr-Gruppe, die Fasten-Hotels in Maria Wörth, Altaussee und Wien hat. Viele Weltstars sind Stammgäste, auch Top-Model Kate Moss. In Maria Wörth will sich Androsch vergrößern, er stellte im Vorjahr einen Plan vor, in dem er die Tourismusinformation aufkaufen und eine Straße verlegen wolle. „Ich habe auch ein See-Grundstück von einer Familie gekauft, die Verhandlungen waren schwierig“, erzählt der ehemalige Finanzminister . Jetzt erhielt er grünes Licht. „Bei der nächsten Gemeinderatssitzung wird ein Teilbebauungsplan eingereicht. Der Baustart ist für Herbst 2021 vorgesehen.“