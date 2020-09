Dominic Thiem: „Er wäre mir sicher drübergefahren“

Dominic Thiem hat die erste Prüfung als frisch gebackener Grand-Slam-Champion am Montag mit Bravour bestanden. Gegen Ex-US-Open-Sieger Marin Cilic gleich in Runde eins der French Open anzutreten, war in der Tat kein Traumlos gewesen. „Wenn ich da nicht von Anfang an da gewesen wäre, wäre er mir sicher drübergefahren. Deshalb habe ich schon ein bisserl Bammel gehabt vor dem Match. Aber es ist super gelungen“, freute sich Thiem in der Video-Pressekonferenz nach seinem Sieg.