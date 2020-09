Pinzgau geht nach erneuter Pleite auf Tauchstation

„Niemals Champions League“, sangen die Fans der Salzburger Austria beim Heimspiel gegen den FC Pinzgau am Samstag. Die bereits fünfte Saisonniederlage mussten die Saalfeldener in Maxglan hinnehmen. Mittlerweile ist man nicht nur von der Champions League meilenweit entfernt, sondern auch vom für heuer geplanten Aufstieg in die 2. Liga. Mit nur 13 von 30 möglichen Punkten stehen die Pinzgauer nur auf Platz sechs. Eine Platzierung in den Top-Zwei zum Ende des Herbstes scheint mittlerweile fast außer Reichweite.