Privatstraße ist Hindernis für 380-kV-Leitung

Ohne Zufahrt sind die Enteignungen fraglich

Der Rechtsanwalt wittert nun die Chance, das Leitungsprojekt zu Fall zu bringen. Zumindest für die beantragten Enteignungen in Adnet habe der Irrtum der APG Konsequenzen. „Die beantragten Enteignungen sind weder zweckmäßig noch notwendig, weil die Grundstücke für die APG nicht zugänglich sind und somit ein großer Teil des geplanten Projekts nicht erreichbar ist“, argumentiert List. Eine Enteignung währe somit willkürlich und nicht zulässig. Das hält der Anwalt nun auch in einer Stellungnahme an das Ministerium fest.