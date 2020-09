„Sperrstund’ is!“ So lief es im Tiroler Nachtleben

Großer Teil des Umsatzes weg

Sechs Stockwerke höher, in der Cafe Weinbar Lounge 360 Grad, „geht es um diese Zeit normalerweise erst los“, sagt die junge Kellner-Garde. „Wir haben sonst bis 1 Uhr offen. Uns entgeht natürlich schon ein großer Teil des Umsatzes.“ Und wohin geht’s auf einen Absacker? „Keine Ahnung! Vielleicht zu Freunden?“ In der Altstadt hilft Hoteldirektor Guido Gamauf vom „Weißen Rössl“ den letzten Gästen in den Mantel: „Die frühe Sperrstund’ bleibt uns wohl länger“, fürchtet er. Zeitgleich sperrt auch Jos Moser von der Kristallbrauerei in Alpbach seinen Ausschank und Grill zu – letzte Biertrinker hatten die Uhr im Blick, gingen ohne langes Betteln.