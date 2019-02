Nilpferde von Ex-Drogenboss terrorisieren Dorf

Escobar hatte eine Schwäche für exotische Tiere - unter anderem holte er vier Flusspferde in seine Heimat. Einige leben auf dem Gelände von Escobars ehemaliger Finca, die mittlerweile ein Freizeitpark ist. Andere haben es sich in der Umgebung gemütlich gemacht und wandern von Zeit zu Zeit in den Dörfern herum.